Le groupe HelloFresh a su tirer profit de la période en livrant plus de 600 millions de repas et en doublant largement son chiffre d'affaires en 2020. Celui-ci s'élève à 3,75 milliards d'euros, contre 1,8 milliard en 2019.

L'ebitda ajusté (bénéfice avant la prise en compte des charges d'intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements) d'HelloFresh a bondi à 505,2 millions d'euros, alors qu'il n'était encore que de 46,5 millions d'euros en 2019.

Cinq pôles logistiques en Belgique

HelloFresh a terminé l'année en force. Son quatrième trimestre a en effet été le plus fort à ce jour, avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,1 milliard d'euros (+126 % par rapport à l'année précédente en taux de change constants) et un ebitda ajusté de 173,8 millions d'euros (38,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2019). "Cela est dû à la croissance séquentielle du nombre de clients actifs, qui a atteint 5,3 millions d'euros à la fin du quatrième trimestre, ainsi qu'à des taux de commandes élevés et à une augmentation de la valeur moyenne des commandes", souligne le groupe.

En Belgique, HelloFresh précise opérer désormais à partir de cinq pôles logistiques, "créant de nombreuses opportunités d'emploi et conduisant à des itinéraires efficaces et donc plus durables". Pour 2020, la société fait état de 140.000 euros en dons financiers et alimentaires à la Fédération belge des banques alimentaires.

HelloFresh s'attend à poursuivre sa croissance en 2021, quoique à un rythme un peu moins effréné. Pour l'ensemble de l'année 2021, le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires en taux constant entre 20 et 25 %