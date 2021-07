La société belge Helpix a annoncé sa fusion avec Save, leader européen en réparation de smartphones. Via ce rapprochement, la nouvelle entité devient à son tour leader du marché belge.

Créée en 2011, l'entreprise Helpix (anciennement Belwatech) prenait en charge les réparations des téléphones des marques Apple, Huawei et Samsung. Elle disposait de 11 enseignes en Wallonie et à Bruxelles. En février 2020, elle a vu débarquer Save sur le marché belge. Fort de 230 magasins partout en Europe, le groupe s'est implanté chez nous via une master franchise du Studio Group.

Garantir un service de proximité

Un an plus tard, les deux sociétés annoncent leur union. "S’associer à Save nous permet de répondre encore mieux aux besoins et attentes de nos clients, tout en restant des commerces locaux et de proximité", précise Nicolas Henroz, directeur général de Helpix.

"Grâce au rapprochement de nos deux entreprises, nous pouvons élargir notre réseau de distribution en Belgique et proposer une offre 360° autour du cycle de vie d’un appareil mobile : réparer , protéger , remplacer et recycler . Le client reste au centre de nos préoccupations et de notre stratégie, et nous lui proposerons toujours la même expérience, offre et qualité de service dans chaque magasin", affirme pour sa part Frédéric Loriers, directeur général de Go Repair.

L'objectif est désormais clair : garantir un service de proximité pour tous les clients. "Save veut continuer sa croissance rapide sur le sol belge et souhaite que chaque Belge ait un magasin de la marque à moins de 25 km de chez lui. La marque compte sur sa réputation : un service rapide et qualitatif, avec une réparation en moins de 40 minutes et une garantie d’un an", précise le communiqué de presse conjoint.