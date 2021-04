Home Eos veut devenir la scale-up de référence pour l’isolation acoustique durable Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© home eos Pierre de Kettenis, fondateur et CEO de Home Eos.

La jeune pousse, basée à Farciennes, fabrique des membranes d’isolation contre le bruit. Ces membranes servent, par exemple, de produit de substitution aux plaques de plâtre que l’on retrouve dans les cloisons utilisées pour équiper les habitations, les bureaux, les bâtiments industriels, etc. “Notre système permet d’avoir des cloisons à la fois plus légères, plus minces et plus performantes contre le bruit et le feu. Tout ça avec un matériau recyclable, biodégradable et bas carbone. Notre solution est unique au monde.”