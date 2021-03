L'année 2020 s'annonce sous les meilleures auspices pour la start-up belge Hoplr. Elle vient d'annoncer avoir terminé une troisième levée de fonds, cette fois à hauteur de deux millions d'euros, afin de financer son développement. Outre Beflius ou encore Matexi, on retrouve également CAREvolution dans la liste des investisseurs.

"Les défis posés par le vieillissement de la population exigent des solutions complémentaires aux formes d'assistance existantes. Les quartiers inclusifs, où les générations peuvent faire quelque chose pour les autres et où l'aide locale est facilement accessible, ont un rôle important à jouer à cet égard. Nous sommes convaincus que Hoplr est un bon catalyseur pour cela", a déclaré Jo Dumortier, CEO de CAREvolution

"Nous trouvons qu'il est important de continuer à innover, à se diversifier et à construire une organisation tournée vers l'avenir. En plus de Belfius et Matexi, avec CAREvolution, nous choisissons à nouveau un partenaire belge et socialement engagé. Ensemble, nous voulons investir dans des quartiers soucieux de l'environnement", a déclaré Jennick Scheerlinck, fondateur de Hoplr.

Pour les citoyens, mais aussi pour les pouvoirs publiques

Lancée en 2014, le réseau social Hoprl permet d'entrer en contact avec ses voisins. "Sur cette plate-forme, les habitants d’un même quartier peuvent entrer en contact, organiser des activités, échanger des objets et des outils, trouver une baby-sitter ou un plombier à proximité, signaler des problèmes, etc. Hoplr permet aux habitants de se connecter d'une manière contemporaine et accessible", détaille la start-up dans un communiqué. Elle peut déjà se targuer d'être utilisée par "500 000 familles, dans plus de 2 000 quartiers".

Outre les citoyens, des entreprises, des intercommunales et même certaines autorités publiques y ont également trouvé leur compte. "Hoplr coopère avec plus de 100 autorités locales en Belgique et aux Pays-Bas qui utilisent la plate-forme. L’objectif est de développer un réseau de proximité pour favoriser l’entraide, pour communiquer avec les citoyens et favoriser leur participation. Le COVID-19 et la numérisation croissante ont accéléré le développement de ce réseau de proximité numérique. Cela n'a pas échappé à plusieurs organisations internationales. En 2020, Hoplr a reçu trois prix internationaux prestigieux", précise encore le communiqué.