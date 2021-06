La banque britannique HSBC a annoncé vendredi que la cession de ses activités de banque de détail en France à la banque française My Money Group allait se faire pour un euro symbolique et lui coûter au total 1,9 milliard d'euros.

Le groupe, qui a lancé récemment une vaste réorganisation pour se focaliser sur l'Asie, explique dans un communiqué que cette perte est liée à un transfert de capitaux vers l'activité cédée.

My Money Group, filiale du fonds américain Cerberus, voudrait ressusciter l'ancien Crédit commercial de France (CCF). La transaction envisagée permettrait à My Money Group d'acquérir au total 244 points de vente physiques et 3.900 collaborateurs servant environ 800.000 clients en France, a précisé l'acheteur dans un communiqué.

"Nous allons acheter les encours, les équipes, les dépôts et les clients", a souligné lors d'un point presse Eric Shehadeh, le PDG de My Money Group.

Pas l'assurance ni la gestion d'actifs

Le périmètre concerné ne comprend en revanche pas les activités d'assurance et de gestion d'actifs de HSBC en France, "qui poursuivront ainsi leurs activités existantes et concluraient un accord de distribution avec My Money Group afin de commercialiser leurs produits", est-il encore ajouté.

L'intégration des activités de détail de HSBC France durera deux ans, a affirmé M. Shehadeh, qui se donne "trois à quatre ans" pour rendre ce réseau à nouveau rentable. En outre, "il n'y aura pas de plan de restructuration, s'il y en a un, avant 2024-2025", a-t-il promis.

Ce faisant, My Money Group explique que son ambition est "de faire renaître la marque CCF (ex Crédit Commercial de France)", rachetée en 2000 par le groupe HSBC et rebaptisée "HSBC France".

My Money Group, née du rachat par le groupe General Electric en 1995 de la Sovac (Société de Vente des Automobiles Citroën), fondée par André Citroën en 1919, emploie environ 850 collaborateurs et compte plus de 250.000 clients en métropole, mais également en Outre-mer par l'intermédiaire de ses filiales locales en Martinique, Guadeloupe, Guyane Française et sur l'Île de la Réunion.

Sous la marque My Money Bank (ex GE Money Bank), le groupe propose des solutions de financement spécialisées aux particuliers et des activités de crédit immobilier aux professionnels.