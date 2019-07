1

Mercredi pourrait avoir été la journée la plus chargée de l'histoire de l'aviation

Mercredi, le site de suivi de vols en direct Flightradar24 a enregistré plus de 225 000 décollages d'avions au cours de la journée. Un record d'autant plus impressionnant que le site ne prend en compte que les vols commerciaux, et fait fi de certains secteurs, comme les vols militaires.