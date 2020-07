Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a débouté la fédération flamande des transporteurs (TLV) dans la plainte déposée, en janvier, contre le partenariat noué entre la start-up Hytchers et la société JBC.

