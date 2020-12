Ikea a décidé de ne plus diffuser de catalogues en papier, 70 ans après le tirage du premier exemplaire, a annoncé lundi le géant suédois de l'ameublement.

Le groupe justifie son choix par les habitudes de ses clients, qui s'inspirent davantage sur Internet et se tournent de plus en plus vers le site web d'Ikea. "Le comportement des consommateurs a changé, et moins de gens lisent le catalogue Ikea qu'il n'y a quelques années. Inter Ikea Systems, le franchiseur mondial d'Ikea, a donc pris la décision émouvante mais rationnelle de mettre respectueusement un terme à la carrière du catalogue Ikea", écrit l'entreprise dans un communiqué.

Le catalogue daté de 2021 mais diffusé depuis l'été 2020 "sera le dernier à être distribué", a confirmé à l'AFP un porte-parole d'Inter Ikea, Jakob Holmström. Lancé en Suède en 1951 par le fondateur d'Ikea Ingvar Kamprad, le catalogue, un des documents les plus imprimés dans le monde, avait atteint sa diffusion record en 2016, avec 200 millions d'exemplaires dans près de 50 pays et 32 langues. La toute première édition avait été tirée à quelque 285.000 d'exemplaires. Le dernier catalogue a lui été tiré à 40 millions de copies, a précisé M. Holmström.

Sur la période de 12 mois se clôturant en août 2020, 45% des ventes d'Ikea ont été réalisées en ligne.