Jozef Dudek, 2 ans, a perdu la vie en mai 2017 lorsque les tiroirs du meuble Malm ont basculé au domicile familial de Californie.

Le géant suédois est dans l’œil du cyclone annonce la BBC. En mai 2017, un jeune enfant mourrait en suffoquant à cause de la chute des tiroirs d'un de leurs meubles emblématiques. Et l'addition est salée pour Ikea: 46 millions de dollars. Voilà ce qu'a dû payer l'entreprise pour la famille du jeune défunt.

Ce n'est pas la première fois que le Malm cause de gros problèmes. Un an avant l'accident, des millions de meubles, qui pèse 32 kg, avait déjà été rappelés pour des raisons de sécurité après la mort de trois autres enfants. Selon les avocats de la victime, il s'agit de la colonie de mort injustifiée d'enfants la plus importante de l'histoire des Etats-Unis. A l'époque, la société avait dédommagé les familles à hauteur de 50 millions de dollars.

Le porte-parole d'Ikea a tenu a réagir face à la décision de justice: "Bien qu'aucun règlement ne puisse modifier les événements tragiques qui nous ont amenés ici, pour le bien de la famille et de toutes les personnes impliquées, nous sommes reconnaissants que ce litige soit parvenu à une résolution. Nous restons déterminés à travailler pour résoudre ce problème très important de sécurité à domicile."

Les parents de la victime sont "dévastés par la perte de leur fils"

Joleen et Craig Dudek, les parents du petit Jozef, ont tenu à répondre dans un communiqué de presse. Ils ont tenu à préciser que l'objectif principal était que ce malheur n'arrive pas à une autre famille: "Nous n'avons jamais pensé qu'un enfant de deux ans pourrait faire basculer une commode de seulement 76 cm de haut et l'étouffer", ont-ils déclaré. "Ce n'est que plus tard que nous avons appris que le meuble était instable de par sa conception. Nous racontons notre histoire parce que nous ne voulons pas que cela arrive à une autre famille."

La famille a déclaré qu'elle offrirait un million de dollars à des associations qui travailleraient sur la protection des enfants contre des produits pouvant menacer leur intégrité physique. De plus, ces décès ont incité la "Consumer Product Safety Commission" des États-Unis, dont le but est de protéger les personnes contre les risques déraisonnables de blessures provenant de produits grand public, à lancer une campagne de sensibilisation sur le risque de chute des commodes.