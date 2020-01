Il y aura 50 ans ce 22 janvier 2020, le Boeing 747 effectuait son premier vol commercial entre New York et Londres.

Le "Jumbo Jet", dont plus de 1.500 exemplaires ont été assemblés, allait devenir l'un des avions les plus emblématiques de l'aviation civile. La naissance du Boeing 747 remonte aux "golden sixties", marquées par une démocratisation des billets d'avions et une augmentation du nombre de passagers. Boeing venait de passer, en 1965, à côté d'un contrat pour la construction d'un avion de transport militaire de très grande capacité. Mais l'avionneur américain a mis à profit l'expérience emmagasinée pour imaginer le plus grand avion de ligne jamais assemblé: le Boeing 747.

Le nouvel appareil a été développé et mis au point dans un délai très court d'approximativement deux ans et demi. Le mastodonte quadriréacteur fût à sa réalisation deux fois plus grand que le plus grand avion commercial de l'époque, avec des mensurations hors-normes: 70 mètres de longueur et une hauteur de près de 20 mètres. Certains avaient même craint qu'il ne soit trop grand pour manoeuvrer dans les aéroports.

Une nouvelle usine

L'assemblage du "Jumbo Jet" a nécessité la construction d'une nouvelle usine, à Everett, à une cinquantaine de kilomètres de Seattle, dans l'ouest des Etats-Unis. Cette usine reste à ce jour le bâtiment offrant le plus grand volume intérieur au monde (plus de 13 millions de mètres cubes).

Le Boeing 747 a été développé dès ses origines avec l'idée de pouvoir également l'utiliser pour le transport de marchandises. La possibilité d'équiper le nez de l'avion d'une porte cargo explique d'ailleurs sa forme, qui présente une "bosse" si caractéristique.

Les coûts de développement de l'appareil ont failli mettre Boeing en faillite mais le 30 septembre 1968 était à marquer d'une pierre blanche: un premier 747 sortait des lignes d'assemblage de l'usine d'Everett. Le premier vol d'essai est intervenu quelques mois plus tard, le 9 février 1969, et dura 75 minutes, sans problème majeur.

Début d'une success story

Le premier vol commercial aura donc lieu le 22 janvier 1970. Initialement prévu le 21, il fût reporté de quelques heures à la suite de la surchauffe d'un moteur, ce qui nécessita de recourir dare-dare à un appareil de remplacement.

Le premier vol, entre New York et Londres, marquera le début d'une "success story" pour Boeing qui assemblera pendant des années des centaines de 747 et atteindra la barre symbolique des 1.000 exemplaires en 1993 et même des 1.500 exemplaires en 2014. La compagnie aérienne belge Sabena disposa de plusieurs 747 dans sa flotte.

Le "Jumbo Jet" a été décliné en plusieurs versions différentes. En outre, deux appareils ont été adaptés pour la NASA afin de permettre à l'agence spatiale américaine de transporter ses navettes spatiales. Et deux autres "jumbo jets" ont notamment été aménagés pour les besoins du président des Etats-Unis: ce sont les célèbres "Air Force One".

17 appareils toujours en cours de livraison

Mais l'existence de la "reine des ciels", autre sobriquet du 747, arrive à son terme. Progressivement, les compagnies aériennes le retirent de leur flotte de transport de passagers. Elles lui préfèrent des biréacteurs, moins énergivores, comme le Boeing 787 Dreamliner ou l'Airbus A350. Mais l'appareil reste prisé pour le transport de fret. Des Boeing 747 atterrissent encore régulièrement sur les tarmacs des aéroports de Bruxelles et de Liège.

Le carnet de commandes du jumbo jet se vide petit à petit. Boeing précise sur son site internet avoir encore 17 appareils à livrer, tous en version transport de marchandises, soit 13 pour la société américaine UPS et quatre pour la russe Volga-Dnepr. Aucune commande n'a été enregistrée en 2019.

Le Boeing 747 a été dépossédé en 2005 par l'Airbus A380 de son titre de plus gros avion civil de transport de passagers. Mais le "super jumbo" européen n'aura sans doute pas la même longévité: Airbus a en effet annoncé la fin de sa production pour 2021, faute de commandes suffisantes. Au total, quelque 250 exemplaires de l'A380 auront été livrés.