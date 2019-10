Univercells, la société qu’Hugues Bultot a fondée avec José Castillo, tient une partie de sa célébrité au fait d’avoir séduit la Fondation Bill et Melinda Gates, qui y a investi 12 millions d’euros en 2016 et 18 millions l’an dernier, via le Global Health Investment Fund (GHIF) focalisé sur les aspects sociétaux. Après avoir reçu 3 millions du géant nippon Takeda, Univercells bénéficie, depuis jeudi, d’un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI), à hauteur de 20 millions d’euros, pour la mise au point d’un portefeuille de quatre vaccins essentiels : polio, rougeole, rubéole et rage.