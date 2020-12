Depuis vendredi, Marc Coucke fait son entrée dans une nouvelle société, à savoir Immobel SA. L'entreprise a conclu la vente de 100 000 actions propres avec Alychlo NV, la société d'investissement de Marc Coucke. Il en détient désormais 1 % du capital.

Investir dans du belge

A la suite de cette opération, le flottant augmentera à environ 38 % et le nombre d'actions propres sera réduit à 282 527 actions, ce qui correspond à environ 2,8 % du capital social d'Immobel, qui va publier une déclaration de transparence en ce sens. " Nous sommes très fiers d'accueillir Marc Coucke en tant qu'actionnaire d'Immobel" a indiqué Marnix Galle, Président Exécutif d'Immobel. "Nous nous réjouissons de cette collaboration prometteuse." Un engouement partagé par Marc Coucke, président d'Alychlo NV. "Alychlo confirme ici son engagement à investir dans des entreprises de premier plan de l'économie belge. Alychlo croit fermement à l'importance accordée par Immobel au développement de projets durables et innovants".

Un investissement supplémentaire à venir

En sus de cette transaction, Alychlo NV s’engage à investir un montant de 10 millions d'euros dans le fonds Immobel Belux Office Development Fund1. Ce fonds, actuellement en phase de création, sera mis en place afin d’offrir la possibilité à des investisseurs institutionnels et qualifiés d’investir conjointement avec Immobel dans le développement d’immeubles de bureaux durables et modernes à Bruxelles et à Luxembourg.