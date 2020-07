Outre son caractère "invisible", le capteur d'Indigo Diabetes mesurera le taux de glucose dans le sang mais aussi les cétones. "Cette association unique permettra une meilleure réaction des diabétiques et de leur soignant aux variations de glycémie, mais également la détection opportune d'une acidocétose pouvant être dangereuse", explique la CEO et fondatrice d'Indigo Diabetes, Danaë Delbeke.

Il offrira également une meilleure qualité de vie aux diabétiques qui doivent encore aujourd'hui se piquer le bout du doigt plusieurs fois par jour ou appliquer un capteur qui perce la peau du bras, tous les sept à 14 jours.

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Indigo Diabetes de poursuivre ses études cliniques en Europe et aux États-Unis. La société belge espère pouvoir mettre son capteur sur le marché fin 2023.

Une série d'investisseurs ont participé à la levée de fonds et notamment le holding Ackermans & van Haaren qui met sur la table, de manière échelonnée en fonction des étapes réalisées, 6 millions d'euros, ce qui lui donne une participation d'environ 10%. Les 32 millions d'euros restants ont été apportés par Fund+ en tant qu'investisseur principal, Titan Baratto (Charles Beauduin), imec.xpand, Capricorn Digital Growth Fund, QBICII et plusieurs investisseurs de la première heure. Indigo Diabetes a levé plus de 45 millions d'euros depuis 2016.