Innovation en Belgique: l'humain remis au centre des préoccupations (mais les contrôles fiscaux également ?) Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Flickr Pour Ayming, le nombre de contrôles fiscaux est trop important et pourrait menacer l’innovation, l’investissement en R&D des entreprises et l’attractivité de notre territoire.

Selon le Ayming Institute, un think tank du groupe Ayming spécialisé en conseil aux entreprises, " l’humain est le défi numéro 1 pour les entreprises innovantes" dans la crise que nous traversons actuellement. C’est le constat tiré d’une enquête réalisée entre juin et août 2020. Certes, pendant la vague "d’espoir" pourrait-on dire, entre deux confinements. Mais que relève-t-elle ? Elle identifie cinq facteurs qui ont influencé l’innovation et la R&D au sein des entreprises belges (et milite pour moins de contrôles fiscaux. À raison ?).