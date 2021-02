Elles existent désormais puisque Nike va les mettre sur le marché dans quelques jours pour les Nike Members, sur invitation. Les autres attendront. Il s’agit des "Nike GO FlyEase" : tout un programme. Comment dire… elles sont spéciales, conçues, explique le fabricant américain, autant pour un jeune qui veut jogger, que pour celui qui recherche la performance, les basketteurs. Et pourtant, elles se chaussent sans les mains, et se verrouillent de la même façon, selon un pliage étudié renforcé par une bande élastique. Le principe de fonctionnement est assez semblable au verrouillage de chaussures de ski que l’on cale sur le ski, d’un mouvement du pied. Et elles se déchaussent de la même manière, en appuyant du bout d’un pied sur l’arrière de la semelle et en pliant la jambe. Le look ? À vous de juger, je préfère la version anthracite.