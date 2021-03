Dossier Integrale : River Rock n’a pas dit son dernier mot Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© BELGA La compagnie d’assurance liégeoise Integrale est détenue à 71 % par Nethys.

Que se passe-t-il dans le dossier Integrale, la compagnie d’assurance liégeoise détenue à 71 % par Nethys ? Compagnie qui fait l’objet d’un processus de vente en raison de ratios de solvabilité insuffisants. Un mois après la prise de pouvoir par la Banque nationale de Belgique (BNB) via la nomination de trois administrateurs provisoires, le scénario d’un démantèlement (et donc de la reprise de certains actifs par des grands acteurs comme Ageas ou Ethias) semble de plus en plus probable.