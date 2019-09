"Into the Night", la première série belge Netflix Original, débarquera en 2020 sur la plateforme de diffusion en ligne, annonce le géant américain mardi.

Réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye et produite par Entre Chien et Loup, cette nouvelle création en six épisodes s'interrogera "sur notre capacité à garder notre humanité après un cataclysme cosmique, sur un vol de nuit parti de Bruxelles".

"La réalisation de la toute première Netflix Original belge n'est pas seulement passionnante. C'est aussi un honneur. Le fait qu'il s'agisse d'un thriller de haut vol rend l'aventure encore plus palpitante. Ce n'est pas tous les jours que des cinéastes belges ont la chance de travailler sur des projets de cette envergure et avec un tel point de départ", expliquent les réalisateurs.

Écrite et créée par le producteur exécutif Jason George, "Into the Night" est inspirée du roman "The Old Axolotl" de Jacek Dukaj et résulte du travail d'une équipe internationale de scénaristes, de producteurs, de réalisateurs et d'acteurs.

Disponible dans le monde entier sur Netflix en 2020, elle bénéficiera d'un casting mêlant Belges, Français, Allemands, Italiens, Polonais, Russes et Turcs.