Le versant belge d’Euronext, que l’on appelle encore la Bourse de Bruxelles, est de facto devenu une place de référence pour les biotechs et les medtechs en recherche de visibilité et de liquidités. Ces entreprises ont clairement la cote. On l’a vu récemment avec l’introduction de Nyxoah, société de Mont-Saint-Guibert dont les actions ont bondi au premier jour de cotation.