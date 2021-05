Invibes Advertising, la pépite belge qui concurrence directement Google et Facebook Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© D.R. Kris Vlaemynck et Nicolas Pollet, cofondateurs.

Invibes Advertising s’est spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites média. C’est ce qu’on appelle le “in-feed” (un format créé par Facebook et très présent sur les réseaux sociaux). Face aux bannières statiques et autres “pop-up” que l’on trouve sur les sites des médias, le format “in-feed” s’avère très efficace pour capter l’attention des “e-consommateurs”. “Notre force, explique Nicolas Pollet, CEO de Invibes , c’est l’interaction et le contenu dynamique pour nos clients. C’est comme cela que nos messages publicitaires se distinguent de ceux de Google ou de Facebook, et que nous pouvons tenir tête aux leaders du marché numérique”.