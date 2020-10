BVA, qui représente l’industrie belge des fonds de “private equity” et “venture capital”, a décerné ses BVA Awards 2020.

Et de trois ! Malgré la pandémie de coronavirus et les multiples difficultés qu’elle soulève, la Belgian Venture Capital&Private Equity Association (BVA), en partenariat avec BNP Paribas Fortis, n’a pas fait l’impasse sur la troisième édition des “BVA Awards”. Ce jeudi, faute de pouvoir réunir physiquement les responsables des fonds de capital-investissement actifs en Belgique et les neuf sociétés nominées, c’est donc en ligne que la troisième cérémonie annuelle de remise des prix a eu lieu.