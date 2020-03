Une prise de contact entre le roi Philippe et Jack Ma a permis de faciliter la mise en place logistique.

Un avion s'est posé vendredi soir à Liege Airport en provenance de Chine avec à son bord 500.000 masques de protection envoyés vers l'Europe par la Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma, du nom du fondateur et ancien patron du géant chinois de l'e-commerce.

Au total, 1,8 million de masques seront envoyés à l'Europe par ces deux fondations. Le premier demi-million de masques arrivé vendredi a été envoyé en Italie par camion.

Aujourd'hui, 300.000 nouveaux masques destinés à la Belgique sont arrivés à l'aéroport liégeois, 200.000 autres destinés également à notre pays devraient arriver dans les prochains jours.

La Belgique, partenaire européen de la plateforme de commerce électronique mondiale (eWTP) dirigée par Alibaba, joue un rôle essentiel dans le cadre de cet effort de secours, avec le centre de logistique aéroportuaire de Liege qui permet une distribution efficace des équipements à travers l'Europe, soulignent la Fondation Alibaba, la Fondation Jack Ma, Liege Airport et l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) dans un communiqué commun. Un contact entre le Roi Philippe et Jack Ma est à l'origine de l'aide envoyée par ces fondations et l'Awex a apporté son soutien dans la prise de contact et la logistique.