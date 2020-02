Warcoing. À 15 km de Tournai, autant de Courtrai et Mouscron. Cosucra est la terre et le terreau de la famille Crahay depuis 1852 ! Jacques Crahay, CEO depuis 2004, y a puisé les ferments d’une résistance "à la démagogie" et d’une réflexion plutôt aboutie sur la place de l’entreprise dans notre société. Entretien.