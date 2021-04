"Comme d'autres constructeurs automobiles, nous connaissons actuellement des interruptions de la chaîne d'approvisionnement en raison du Covid-19", a déclaré un porte-parole de l'entreprise au journal The Guardian. Selon l'article, la production sur les sites britanniques de Halewood et Castle Bromwich sera interrompue pendant au moins une semaine. La production en Slovaquie, au Brésil, en Chine et à Solihull, au Royaume-Uni, se poursuivra toutefois.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs concernés pour résoudre les problèmes et minimiser l'impact sur les commandes des clients, dans la mesure du possible", a ajouté le porte-parole.

La pénurie internationale de produits semi-conducteurs tels que les puces a déjà entraîné des perturbations de la production chez plusieurs autres constructeurs automobiles.

En raison de la forte demande de puces pour, par exemple, les ordinateurs portables et les smartphones destinés aux nombreux travailleurs à domicile, ainsi que pour les ordinateurs, les fabricants de puces ont du mal à répondre à la demande de l'industrie automobile.