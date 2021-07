L'entreprise de dragage luxembourgeoise et présente en Belgique Jan De Nul, est autorisée à transporter et à installer les 277 éoliennes du plus grand parc éolien offshore du monde : le Dogger Bank Wind Farm. L'entreprise l'a annoncé ce lundi. Le parc éolien sera situé en mer du Nord, à une distance de 130 à 190 kilomètres de la côte nord-est de l'Angleterre. D'une capacité de 3,6 gigawatts, il pourra alimenter en électricité jusqu'à 6 millions de familles britanniques, selon le site web du parc éolien de Dogger Bank.

La construction du parc éolien offshore se déroulera en trois phases. Jan De Nul avait déjà remporté les contrats pour les deux premières phases (95 éoliennes chacune), et la société de dragage a maintenant également obtenu le contrat pour la troisième phase, qui implique le transport et l'installation de 87 éoliennes supplémentaires en mer.

L'installation des premières turbines éoliennes offshore est prévue dans le courant de l'année 2022. La première phase du parc éolien devrait être opérationnelle en 2023. L'installation des turbines de la troisième phase commencerait en 2025.

Jan De Nul a déjà annoncé qu'il utiliserait le "Voltaire" pour ce projet : un navire d'une capacité de levage de plus de 3 000 tonnes, actuellement en construction. Il entrera en service en 2022. Le parc éolien de Dogger Bank sera la première mission du "jack-up vessel", un navire équipé de quatre mâts qui lui permettent de s'élever au-dessus de l'eau pour offrir un environnement de travail stable. Avec les mâts à la profondeur d'eau maximale et la grue principale en place, le Voltaire est aussi haut que la Tour Eiffel.