Ils défendront notre pays au niveau européen de ces mêmes concours. Du côté du concours Mini-Entreprises, dont la finale a eu lieu le 19 mai, c'est "Grow It Yourself" qui a été récompensé parmi les 19 finalistes. Le groupe du Lycée Émile Jacqmain à Bruxelles proposait "tout le nécessaire pour planter et cultiver son propre jardin aromatique d'intérieur". En tout ce sont 300 projets développés par 2.295 jeunes qui ont été présentés.

Concernant le YEP, c'est le projet de location de jeux en bois à destination des événements publics et privés de "Just Wood & More" qui a été préféré à ses 24 concurrents par le jury, lors de la finale, le 12 mai.

Contexte de pandémie oblige, les deux finales se sont déroulées en ligne.

Les gagnants participeront au niveau européen des deux concours organisés dans le cadre du Gen-E 2021 Entrepreneurship Festival, qui se tiendra du 29 juin au 15 juillet, en ligne également.