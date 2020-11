De nature optimiste, Anne-Sophie de Decker est une battante. Mais pour cette entrepreneuse dans le secteur du textile, et plus précisément dans la vente de tenues habillées liée aux événements (mariages, soirées, baptêmes...), le sentiment d'injustice est désormais trop grand. Fortement ébranlée par les mesures prises pour lutter contre le Covid-19, celle qui est à la tête de trois magasins "Anne-Sophie" (Wavre, Latem-Saint-Martin et Kraainem) a décidé de faire entendre sa voix. Interview.