"Le moment est idéal pour lancer notre projet. À cause de la pandémie, de la globalisation, de l’automatisation, les choses changent. Et ce, rapidement. On note de la part des entreprises un besoin de se réinventer. Les recettes du passé ne fonctionnent plus", expliquent Liesbeth Dillen et Emily Rammant qui viennent de s’associer pour créer YIN United dont l’objectif est d’intégrer une pensée inclusive et innovante dans les entreprises. Leurs parcours sont variés : Liesbeth Dillen a travaillé 25 ans chez Ikea, tant au niveau belge qu’international et à des postes de direction. Un problème de santé la freine cependant dans sa carrière. Elle crée alors sa propre société de conseils. "Je suis restée fidèle à mes bases en aidant les entreprises à innover grâce à une culture du leadership scandinave. Celui-ci est humaniste, égalitaire et innovant."