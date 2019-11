Jean-Paul Van Avermaet remplacera Koen Van Gerven le 26 février à la tête de bpost, annonce l'entreprise ce mercredi.



Ce néerlandophone de 52 ans est l'actuel CEO de G4S Belgium, la filiale du groupe de sécurité et gardiennage britannique. Il est titulaire d’un master en ingénierie commerciale de la KU Leuven et d’un MBA de la Vlerick Business School. Avant de rejoindre G4S en 2010, il a occupé plusieurs postes exécutifs dans les secteurs de la restauration pour des compagnies aériennes et ferroviaires, du commerce de détail et de l’hôtellerie.



"Bpost est une belle entreprise dotée d’une base solide, dont chaque collaborateur peut être fier. Dans un monde en cours de numérisation comptant de nombreux autres défis sociétaux, nous ne pouvons réussir qu’en investissant toute notre énergie dans un service clients qualitatif, dans des collaborateurs engagés et responsabilisés et des résultats financiers sains. C’est pourquoi nous continuerons à transformer l’entreprise en nous appuyant plus avant sur une culture de l’innovation et de l’agilité afin de relever les défis à venir", déclare le prochain CEO de bpost dans un communiqué. "Le groupe bpost a un rôle sociétal important à jouer et se doit d’être proche de ses parties prenantes. Je suis impatient de rejoindre la famille bpost et de guider cette entreprise en collaboration avec le conseil d’administration et le comité exécutif du groupe vers un avenir prospère."

"J’ai pleinement confiance dans le fait qu’en partageant avec vous son expérience, sa passion et son engagement, Jean-Paul Van Avermaet contribuera à la réalisation des objectifs de notre entreprise. La collaboration étroite entre le management et le conseil d’administration, ainsi qu’un dialogue social constructif restent de la plus haute importance dans ce processus", souligne pour sa part François Cornelis, président du conseil d'administration de bpost.



Fin août, on avait appris que Koen Van Gerven ne souhaitait pas rempiler pour un nouveau mandat de six ans. L'homme, âgé de 60 ans, n'en a jamais donné les raisons. Peu apprécié des syndicats, Koen Van Gerven avait aussi été critiqué pour le rachat coûteux de l'entreprise de logistique américaine Radial. Son bilan à la tête de bpost restera également marqué par la chute dramatique de l'action, l'échec du rachat de PostNL et la réponse plutôt réussie de l'entreprise au raz-de-marée de l'e-commerce.