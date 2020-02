Le CEO de Bpost Koen Van Gerven (61 ans) achève son mandat mercredi après six années passées à la tête de l'entreprise postale. Son successeur Jean-Paul Van Avermaet (52 ans) prendra officiellement les rênes de la société dès jeudi.

Monsieur Van Avermaet occupe actuellement la fonction de Managing Director dans l'entreprise spécialisée en solutions de sécurité G4S et est président du Voka Brabant flamand. Il est titulaire d'un master en ingénierie commerciale de la KU Leuven et d'un MBA de la Vlerick Business School. Avant de rejoindre G4S, il a occupé plusieurs postes exécutifs dans les secteurs de la restauration pour des compagnies aériennes et ferroviaires, du commerce de détail et de l'hôtellerie.

Parmi les quatre candidatures au poste de CEO, il a été nommé par le conseil d'administration de Bpost début novembre, après que M. Van Gerven a fait connaître son intention, en août dernier, de ne pas briguer un second mandat. Ce dernier avait succédé à Johnny Thijs en 2014.

Ces dernières années, Koen Van Gerven avait fait l'objet de critiques à la suite de la reprise de l'entreprise américaine Radial, spécialisée dans la logistique de l'e-commerce. En plus d'être chère, la société s'est révélée déficitaire. Auparavant, l'acquisition de PostNL avait échoué. Ses relations avec les syndicats et le personnel n'étaient pas non plus au beau fixe.

Lors de sa présentation, Jean-Paul Van Avermaet a indiqué ne pas vouloir effectuer de changement de cap majeur. Bpost est en pleine transformation et tente de compenser la baisse des volumes postaux en se concentrant sur le commerce électronique. Jean-Paul Van Avermaet continuera donc à suivre cette voie. "La stratégie est fixée et a déjà été entamée. Nous constatons que les premiers résultats vont dans la bonne direction.

Ce serait étrange si nous prenions un chemin différent maintenant", avait-il déclaré en novembre. Entre-temps, le futur nouveau directeur général a participé à un certain nombre de réunions informelles et effectué une visite de terrain mardi, a indiqué une porte-parole de l'entreprise postale. L'homme travaillera dans les mêmes conditions que son prédécesseur, avait déclaré le président François Cornelis lors de sa présentation. En 2018, M. Van Gerven a gagné quelque 900.000 euros, bonus compris.