Jean-Pierre Hansen, Etienne Davignon et Jean-Jacques Cloquet ont comme point commun d’avoir sorti un livre en 2019. Ces trois patrons y racontent leur vie personnelle et professionnelle. Zoom sur quelques anecdotes.

"L’ observation de l’âme humaine est un sujet qui m’a toujours intéressé" . Jean-Pierre Hansen, l’ancien patron d’Electrabel, fait cette confidence dans son dernier livre sorti il y a quelques semaines. Cet ouvrage de 226 pages (1), mêlant souvenirs familiaux et professionnels, contient de fait une galerie de courts portraits d’hommes et femmes qu’il a croisés et souvent appréciés.