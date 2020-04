La société Allemande, spécialisée dans la biotech, est l'un des laboratoires travaillant actuellement sur un vaccin contre le covid-19. CureVac vient d'annoncer ce vendredi le nom du nouveau président de son conseil de surveillance. Il s'agit du belge Jean Stéphenne, qui était membre du conseil depuis septembre 2015. Le Belge a été nommé président avec effet immédiat.

CureVac est basée dans le sud-ouest de l'Allemagne et dispose également de sites à Francfort et à Boston, aux Etats-Unis. Il y a quelques semaines, Donald Trump a été accusé de s'emparer de l'entreprise, créant une polémique entre les deux pays. Et pour cause : en se basant sur la technologie de l'ARN messager, la société a obtenu des résultats encourageant qui lui permettent de penser être à quelques mois de présenter un projet pour validation clinique.

Fondée il y a 20 ans, l'entreprise se défini comme spécialisée dans le "développement de thérapies contre le cancer, de thérapies à base d'anticorps, de traitement de maladies rares et de vaccins prophylactiques". Jean Stéphenne est l'ancien directeur général de GSK Biologicals et a occupé depuis son départ de l'entreprise des postes à haute responsabilité au sein de plusieurs sociétés de du secteur pharmaceutique et des biotechnologies.