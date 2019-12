Jean Van Wetter est le directeur général d'Enabel. L'agence belge de développement met en oeuvre et coordonne la coopération gouvernementale de la Belgique dans 14 pays partenaires, principalement en Afrique.

Si elle relativement mal connue du grand public, son rôle est pourtant essentiel. Société anonyme de droit public, Enabel a pour seul actionnaire l’Etat belge. A sa tête, et pour un mandat de six ans, on retrouve Jean Van Wetter (42 ans). L’homme en connaît un rayon dans le domaine de la coopération internationale. Il a d’ailleurs passé 15 ans de sa vie professionnelle à l’étranger avant de revenir en Belgique où il dirige Enabel depuis septembre 2018.

Grand sportif - il court des marathons et pratique le kitesurf - Jean Van Wetter entend bien donner du souffle Enabel.