Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a vendu cette semaine pour près de deux milliards de dollars (1,67 milliard d'euros) d'actions du géant du commerce en ligne, selon des documents du gendarme boursier américain. Bezos a multiplié les cessions d'actions Amazon ces derniers mois. En février et novembre 2020, il avait déjà vendu au total pour plus de sept milliards de dollars d'actions Amazon. Jeff Bezos, 57 ans, a fondé Amazon en 1994. Celui qui reste tout de même le premier actionnaire du géant du commerce en ligne est selon Forbes et Bloomberg l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 190 milliards de dollars.

Jeff Bezos a, par ailleurs, prévu de faire un petit pas de côté en quittant au troisième trimestre son poste de CEO pour occuper celui de président exécutif d'Amazon.