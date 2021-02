Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a annoncé mardi qu'il céderait cette année le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne tout en restant président de son conseil d'administration.

Andy Jassy, actuellement chef de la branche de cloud du groupe (AWS), deviendra au 3e trimestre le nouveau patron de la société de Seattle; cette annonce intervient alors qu'Amazon sort largement renforcé d'une année de pandémie qui a fait exploser le commerce en ligne et les besoins en cloud (informatique à distance). Son bénéfice net a doublé au quatrième trimestre 2020, à 7,2 milliards de dollars.

Toujours "engagé" dans les grandes décisions d'Amazon

Jeff Bezos restera "engagé" dans les grandes décisions d'Amazon, a-t-il affirmé mardi après avoir annoncé qu'il céderait cette année le poste de directeur général du géant du commerce en ligne qu'il a lui-même fondé.

Le milliardaire américain restera président du conseil d'administration, une fonction qui lui permettra de prendre du recul avec la gestion quotidienne de la société.

"Je resterai engagé dans les grandes décisions d'Amazon", a-t-il écrit dans une lettre à ses employés, tout en ayant "le temps et l'énergie" pour se concentrer sur ses oeuvres philanthropique, le Day One Fund et le Earth Fund, sa société aérospatiale Blue Origin et le quotidien Washington Post dont il est propriétaire.