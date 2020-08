"Jeunes, chercheurs et prometteurs" : De la chimie à la microscopie holographique Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© JEAN LUC FLEMAL

Après le “Tourisme made in Belgium”, “Tous en ligne !” et “les produits indémodables”, La Libre Eco publie sa quatrième et dernière série de l’été 2020 intitulée “Jeunes, chercheurs et prometteurs” qui vont repenser et améliorer le monde de demain. Ils sont des jeunes chercheurs. Leurs recherches portent sur des domaines variés qui pourraient avoir des débouchés économiques majeurs.Ingénieur civil spécialisé en microscopie, Jérôme Dohet-Eraly est chercheur au laboratoire de médecine expérimentale du CHU de Charleroi. Où il analyse les globules rouges grâce à la microscopie holographique.