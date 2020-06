Porté sur les fonts baptismaux à Seraing vendredi, Industrya unit privé et public pour stimuler start-up et scale-up.

Tous les matins, il essaie d’aller courir avant de prendre son petit-déjeuner et de consulter la presse. À chaque fois, Jean-Luc Maurange, administrateur délégué du groupe John Cockerill, est frappé par "l’image de ce monde marqué par pas mal de peur, dans la situation actuelle et pour l’avenir". "On n’est pas là pour parler de peur, de désinvestissement, on est là pour parler d’audace, d’investissement." C’est bien de 42 millions d’euros qu’il s’agit, dotation d’un fonds d’investissement destiné aux start-up et scale-up belges. Son nom est sans équivoque, Industrya.