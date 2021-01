La chaine néerlandaise de supermarchés Jumbo veut doubler sa présence sur le sol belge en 2021. Depuis l'arrivée du premier point de vente en novembre 2019, huit magasins ont ouvert leurs portes en Belgique et "une dizaine d'autres" devraient venir s'y ajouter, a annoncé l'entreprise. L'année dernière, "le chiffre d'affaires est resté stable et solide malgré des ralentissements au niveau de l'ouverture de nouveaux magasins à cause de la pandémie de coronavirus". Au départ, Jumbo tablait sur douze à quinze magasins en Belgique d'ici fin 2021.

L'entreprise a également confirmé qu'à long terme, l'objectif était toujours d'ouvrir 100 magasins chez nous.

En 2020, le chiffre d'affaires de l'ensemble des 687 magasins Jumbo (en Belgique et aux Pays-Bas) s'élevait à 9,7 milliards d'euros. Une augmentation de 15 % notamment due aux achats en grandes quantités lors de la crise du coronavirus. Jumbo s'attend à atteindre la barre des 10 milliards en 2021. Quant aux ventes en ligne via Jumbo.com, elles ont augmenté de 50 %.