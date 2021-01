La banque et le groupe KBC ont été acquittés vendredi par le tribunal correctionnel de Gand. Ils étaient poursuivis pour avoir aidé les propriétaires de l'entreprise Engels, établie à Lokeren et spécialisée dans les portes et fenêtres, à blanchir plusieurs millions d'euros.

Le parquet de Flandre orientale avait engagé des poursuites à l'encontre de quatre membres de la famille Engels et de leur avocat-fiscaliste, pour avoir rapatrié des millions d'euros d'argent noir qu'elle dissimulait en Suisse. Les fonds occultes avaient atterri sur des comptes que la famille détenait chez KBC. La banque et le groupe KBC étaient poursuivis en tant que coauteurs car ils n'avaient pas prévenu les autorités quant aux éventuels faits de blanchiment d'argent.

Le procès s'est prolongé après que les membres de la famille sont parvenus à un règlement à l'amiable. La banque et le groupe KBC, ainsi que l'avocat-fiscaliste n'avaient pas conclu de transaction avec le parquet et avaient demandé l'acquittement. Le tribunal correctionnel de Gand a acquitté les trois parties vendredi matin, mais le ministère public peut encore faire appel de ce jugement.