Le bancassureur passe à un modèle “digital first” sans, dit-il, condamner les agences

Il aura fallu près d’une heure de présentation par visioconférence sur les grandes évolutions économiques au cours de ces dernières décennies pour que Johan Thijs, le CEO de KBC, annonce la naissance de Kate. Kate, dont le lancement est prévu pour novembre 2020 en Belgique et en Tchéquie, est “l’assistante digitale personnelle”. Son nom est encore temporaire mais on y retrouve un K pour KBC et un A pour Assitant to ease your life.