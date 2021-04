C’est une page importante que s’apprête à tourner le bancassureur KBC. D’ici quelques semaines, il pourrait sortir du marché irlandais dans lequel il était entré en 1978, connaissant au fil des ans des succès divers. Vendredi, il a en effet annoncé avoir conclu avec Bank of Ireland “un protocole d’accord” susceptible de déboucher sur une transaction par laquelle Bank of Ireland s’engagerait à acquérir la quasi-totalité des actifs de crédit performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland.