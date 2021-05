Les cinémas pourront rouvrir le 9 juin pour la première fois depuis la fin du mois d'octobre. Le prix des billets a été légèrement augmenté. Seront proposés, entre autres, le film oscarisé "Nomadland", le film pour enfants "K3 : Dance of The Pharaoh" et le film Disney "Cruella". À partir du 16 juin, l'avant-première du blockbuster d'horreur "'A Quiet Place II" sera ajoutée au programme.

Kinepolis n'est pas encore autorisé à remplir toutes les salles. Deux sièges à gauche et à droite des "bulles" seront maintenus libres, ainsi que les sièges devant et derrière. En fonction de la taille des groupes de visiteurs, l'entreprise pense pouvoir utiliser 30 à 35 % de la capacité de l'auditorium.

"Nous espérons et prévoyons que de plus en plus de choses deviendront possibles", déclare Anneleen Van Troos, porte-parole. Les masques buccaux seront obligatoires, mais ils pourront être autorisés à enlever pour manger ou boire. Un décret ministériel doit encore apporter des éclaircissements à ce sujet.

Comme elle démarre avec une capacité limitée, Kinepolis continuera à faire appel au chômage temporaire pour une partie du personnel. "Nous allons progressivement monter en puissance, tant au siège que dans les cinémas, en fonction de l'augmentation du nombre de visiteurs", explique la porte-parole.

Une soirée cinéma coûtera un peu plus cher qu'avant l'interruption, mais M. Van Troos précise que cette augmentation de prix n'a rien à voir avec le contexte Covid. "Nous révisons nos prix chaque année", dit-elle. Dans la plupart des agences Kinepolis, un billet standard coûte désormais 11,95 euros, contre 11,65 euros l'année dernière. Plusieurs autres taux ont également été relevés.