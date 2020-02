L’exploitant belge de salles de cinéma innove avec sa première salle ScreenX qui permet une vision panoramique.

La première salle ScreenX de Belgique a été inaugurée lundi au Kinepolis d’Anvers. Grâce à quatre projecteurs supplémentaires, les cinéphiles peuvent désormais regarder un film à 270 degrés lorsque l’image s’étend sur des panneaux latéraux.

Dans une salle ScreenX, les parois latérales sont utilisées comme écrans supplémentaires. Cette technologie permet de projeter un film sur trois murs de la salle de cinéma afin d’offrir une vision panoramique lors de certaines scènes.

Les grands studios déjà en piste

"ScreenX s’inscrit dans notre offre pour proposer différentes expériences aux cinéphiles, explique Stijn Vanspauwen, country manager chez Kinepolis. C’est une possibilité supplémentaire après la 3D, la 4D ou l’IMax."

Les grands studios de cinéma comme Disney, Sony et Warner sont d’ailleurs prêts à adapter la réalisation de leurs films pour exploiter cette technologie, ajoute-t-il.

"Certains films sont déjà réalisés avec des images ScreenX, tandis que des images sont ajoutées dans un second temps pour d’autres longs-métrages, ajoute à son tour Nicolas Hamon, responsable de la projection et de la technique. Des films tels que Bad Boys et Jumanji ont déjà été projetés dans une salle ScreenX à l’étranger."

Le concept n’est disponible qu’à Anvers pour le moment. En fonction de la demande, Kinepolis envisagera de l’étendre à d’autres salles en Belgique.