Koopol, start-up carolo spécialisée dans le monitoring des prix en ligne pour le compte de marques commerciales, a fait entrer Eura Nova dans son actionnariat.

L’histoire s’emballe pour Koopol ! “On a trop de clients et trop de travail !”, ironise Henri Rion, fondateur et CEO de cette start-up de Charleroi. Avec ses deux associés (Lionel Cordier et Nicolas Devos), le jeune entrepreneur avance pied au plancher. En quelques mois d’existence, Koopol est parvenue à convaincre plusieurs clients de renom à utiliser son outil de suivi des prix en ligne dédié aux marques.