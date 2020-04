Le groupe néerlandais de télécommunications KPN a fait état jeudi d'un bénéfice net en hausse de 35% au premier trimestre de l'année, se réjouissant que l'impact de la pandémie de Covid-19 reste pour le moment "limité" pour lui, même si l'avenir reste "incertain".

Le bénéfice net s'est établi à 120 millions d'euros, contre 89 millions d'euros à la même période l'an dernier, en raison notamment de charges financières moins élevées, a annoncé le groupe dans un communiqué.

KPN, qui évoque une "bonne performance opérationnelle" dans l'ensemble, enregistre toutefois une baisse de 2,4% de son chiffre d'affaires, à 1,36 milliard d'euros, plombé par une "pression continue" dans le secteur de la téléphonie mobile.

"D'un point de vue commercial, le Covid-19 a eu un impact limité" sur les résultats du groupe au premier trimestre, a déclaré le directeur général Joost Farwerck, cité dans le communiqué.

"Depuis le début de l'épidémie, nous avons réussi à faire face à une augmentation significative du trafic sur les réseaux mobiles et fixes", a-t-il ajouté.

L'avenir reste cependant "hautement incertain", prévient KPN, qui espère obtenir plus de clarté sur les conséquences de la pandémie à la fin du deuxième trimestre.

"De manière rassurante, nous avons une solide position de liquidité et les services de connectivité et de communication sont un besoin fondamental pour les personnes et les entreprises", explique M. Farwerck.

KPN continue de prévoir un résultat opérationnel ajusté oscillant entre stable et en légère hausse pour 2020 par rapport à celui de l'année dernière.