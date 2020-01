. Quatre professeurs d’université, dont le coordinateur des travaux, Kenneth Bertrams (ULB), ont retracé l’histoire de l’actuel numéro 1 mondial de la bière, AB InBev. Le livre débute en 1880 et se termine en 2000, année de l’entrée en Bourse.

Il est évidemment impossible de détailler tous les chapitres et les nombreuses péripéties qui ont amené des familles belges, du nord et du sud du pays, à détenir, avec des familles brésiliennes, le plus grand brasseur mondial.