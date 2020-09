© BELGA

Le volet pénal de l’affaire Fortis est définitivement clôturé pour les anciens dirigeants du groupe financier belgo-néerlandais démantelé en 2008. La chambre du conseil de Bruxelles a en effet estimé vendredi que les charges dans le dossier relatif à la chute de Fortis, il y a 11 ans, étaient prescrites. Me Mischaël Modrikamen, qui dit représenter environ 150 anciens actionnaires de Fortis, a annoncé dans la foulée que la probabilité était faible qu'il fasse appel. Et cela si devait être le cas, il ne viserait que BNP Paribas (maison-mère de la banque BNP Paribas Fortis) et non Ageas (ex-Fortis), avec laquelle une transaction financière a été conclue.