Jusqu'alors directrice de la rédaction mondiale de Reuters depuis 2015, elle supervisera depuis Londres toutes les fonctions éditoriales de la rédaction, qui compte 2.500 journalistes répartis dans 200 localités dans le monde, a indiqué Reuters dans un communiqué.

Alessandra Galloni prendra ses fonctions le 19 avril, après le départ à la retraite de son prédécesseur Stephen J. Adler.

Diplômée de l'université d'Harvard et de la London School of Economics (LSE), cette native de Rome avait rejoint Reuters en 2013 au bureau chargé de la couverture du sud de l'Europe, après 13 ans au Wall Street Journal.

Le président du groupe Thomson Reuters Steve Hasker a loué "son talent et son expertise", d'autant plus nécessaires "au moment où le monde a cruellement besoin d'un journalisme indépendant et objectif".