L'assureur Integrale, filiale de Nethys, a reçu de la Banque nationale la notification du retrait de l'agrément "fit and proper" de trois administrateurs, dont son CEO, indique-t-il vendredi. Trois personnes ont été nommées au conseil d'administration pour les y remplacer: Julien Compère, Jean-Pierre Hansen et Bernard Thiry. Ces deux derniers étant également administrateurs de Nethys.

L'un des administrateurs concerné, Marcel Savoye, avait démissionné préalablement, et l'autre, Francis Lefèvre, l'a fait depuis lors, précise un porte-parole. Des négociations sont en cours avec le troisième (le CEO Diego Aquilina qui est en congé maladie depuis quelques mois, NDLR) pour essayer de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre qui assure le respect de la décision de la BNB.

En attendant, le directeur général adjoint, Philippe Delfosse, continue à assurer l'intérim, poursuit Intégrale.

Pour remplacer ce trio, l'assureur annonce vendredi la nomination comme administrateurs de Julien Compère, patron du CHU de Liège et ancien chef de cabinet de Jean-Claude Marcourt, et de Jean-Pierre Hansen et Bernard Thiry, actuellement administrateurs de Nethys avec Laurent Levaux.

"Il s'agit de trois personnalités qui apporteront leurs expertises solides et variées à l'entreprise à un moment particulièrement crucial, tant en termes de gouvernance interne que de réponse aux multiples défis externes découlant de la crise sanitaire et de ses effets économiques et financiers", a commenté Michel De Wolf, président du conseil d'administration, cité dans le communiqué.