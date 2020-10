L'ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), Fons Verplaetse, est décédé jeudi "après une courte maladie et des suites du Covid-19", a annoncé vendredi la BNB. Fons Verplaetse, originaire de Flandre occidentale, était âgé de 90 ans. Cet économiste renommé a été gouverneur de la Banque nationale de Belgique entre 1989 et 1999. Il a également été chef de cabinet du Premier ministre Wilfried Martens.

"Par le rôle qu'il a joué dans le gouvernement Martens et, plus tard, durant son mandat de gouverneur, il a contribué à la politique de redressement mise en œuvre dans les années 1980 et aux efforts visant à intégrer la Belgique dans l'Union monétaire européenne", rappelle la BNB.