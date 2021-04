L’application des règles sanitaires sème la confusion dans les PME : “On est bombardé d’informations" Entreprises & Start-up Ch. de C. (St.)

© Charlotte de Conde Le magasin en ligne de produits bio Kazidomi (Vilvorde) a profité de la crise sur le plan comptable, mais les règles sanitaires ne sont pas toutes simples à appliquer dans l’entrepôt.

Depuis le 29 mars, les entreprises doivent déclarer auprès de l’ONSS les “travailleurs occupés” et les “travailleurs présents sur le lieu de travail”. Le télétravail n’est plus seulement recommandé, il est obligatoire pour toutes les entreprises. Du côté de l’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR), la colère gronde. L’obligation de déclarer les travailleurs auprès de l’ONSS ne passe pas. Michaël Reul, secrétaire général de l’UPTR, tance. “ C’est l’essence même d’une nouvelle mesure : on n’a pas de recul. Ici, c’est le flou artistique. Et puis, la symbolique est lourde dans le message. Ça veut dire : ‘On ne vous fait pas confiance’."